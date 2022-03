Vill Leit hu sech opgereegt, nodeems si gewuer gi sinn, dass déi al rout Bich an der Stad beim City Museum géif ewech geholl ginn.

Esou ee schéinen ale Bam, dee jo awer nach gutt ausgesäit, sou d'Ausso vu ville Leit. Ma dat täuscht awer. De Fagus sylvatica f. purpurea gesäit vläicht nach gutt aus, mä bannendran ass de Bam faul.

En ass och schéi vu baussen, imposant, a säin Alter gëtt op tëschent 250 an 300 Joer ageschat. Alles huet wuel en Ënn, esou dann och d’ Liewe vun dëser ganz aler rouder Bich. De Roland Kirch këmmert sech bei der Stad Lëtzebuerg ëm d’Beem, d’Sécherheet ass hei prioritär. Wann en net ëmgehae gëtt, wäert deemnächst de Wand en ëmhaen.

All eenzele Bam ass iwwregens an der Stad Lëtzebuerg enregistréiert, esou ass dem Bam seng Krankheet fir d’Gemeng keng nei Feststellung. 2010 gouf dëse Champignon mam Numm "Flacher Lackporling" scho festgestallt. De Stater Schäffen Serge Wilmes suivéiert zanter deem dem Bam seng Entwécklung an hat deemools laang gewaart, fir ze kucken, op en awer net ze rette wär. Dëst ass awer net de Fall, an elo muss en fort.

E Bam dee wuel scho villes erlieft huet, a wann e schwätze kéint, géif ee bestëmmt nach déi eng oder aner nach net bekannte Geschicht gewuer ginn.