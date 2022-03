Op de soziale Medien huet de Patrick Arendt wësse gelooss, dass hie souwuel säi Mandat beim SEW, wéi och beim OGBL an der FGIL néierleet.

12 Joer laang war de Patrick Arendt President vum SEW a ronn 25 Joer am Comité.

Wéi et am Statement vum Gewerkschafts-President heescht, bedauert hien, dass "féierend Leit aus dem Secondaire Mindeststandarde vu konstruktiver Zesummenaarbecht a respektvollem Ëmgang" net géife respektéieren.

Weider schwätzt hie vun enger "toxescher Atmosphär", an där et fir de Patrick Arendt net méi méiglech wier, eng gutt Aarbecht als Gewerkschaftspresident ze maachen, dëst virun allem, wéi hie schreift, am Kontext vun de schwieregen Zäiten fir déi ëffentlech Schoul.