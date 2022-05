Ukrainesche Flüchtlingskanner, déi zu Lëtzebuerg ukomm sinn, nees en Deel Normalitéit erméiglechen: Dat soll och d'Roll vun der Schoul sinn.

An der internationaler Schoul zu Déifferdeng ginn d'Kanner an 3 Klassen empfaangen. Virop sollen d'Schüler besser am Englesche ginn, ma de Kontext, aus deem d'Kanner kommen, ass net esou einfach.

- Zakhar, 12 Joer:

Ech sinn aus der Ukrain, aus Butscha, bei Kiew. Mäi Numm ass Zakhar an hunn 12 Joer.

Wann e Bouf vun 12 Joer mir seet, ech si vu Butscha, hunn ech d’Biller vun enger zerstéierter Stad am Kapp. Zanter zwee Méint lieft den Zakhar mat senger Mam a sengem Brudder an engem Hotel zu Lëtzebuerg. De Papp ass den Ament am Süde vun der Ukrain.

Ech ruffen hien all Owend un a schwätze mat him …

An der International School zu Déifferdeng sinn den Ament eng 60 ukrainesch Flüchtlingen an der Schoul. D’Kanner sinn an 3 Klassen agestuuft, jee no Alter. Eng Bezuchspersoun, déi ukrainesch kann, soll eng Integratioun méiglech maachen.

- Tetiana Danylchuk, lieft zanter August zu Lëtzebuerg:

D’Haaptzil vun der Schoul wier et, de Kanner englesch bäizebréngen, et géif een dovun ausgoen, dat nom Krich e groussen Deel nees zréck an d’Heemescht wëll goen.

- Gérard Zens, Direkter vun der internationaler Schoul Déifferdeng:

D’Kanner, déi mir haut getraff hunn, si frou zu Lëtzebuerg ze sinn, hoffen awer och nees kënne séier Heem ze goen. D’Solidaritéit géifen d'ukrainesch Famillje spieren.