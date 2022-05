Verschidde Fläche vun de Gemenge Bäerdref a Konsdref gi getosch.

Datt Gemengegrenzen nei gezu ginn, ass en éischter seelene Virgang. Wéi den Inneministère e Mëttwoch matgedeelt huet, gehéiert d'Kalkesbaach an Zukunft ganz zu Bäerdref. Den Ament ass déi kleng Uertschaft nach an zwee gedeelt a gehéiert souwuel zu Bäerdref wéi och Konsdref. D'Infrastrukture ginn deemno och nach vu béide Gemenge geréiert. Elo ginn d'Gemengegrenze per Gesetz nei gezunn. Fir genee ze sinn, iwwergëtt Bäerdref der Nopeschgemeng 338,73 Ar. Konsdref iwwerléisst Bäerdref 347,93 Ar. Doduerch géing zum Beispill d'Gestioun vum Offall an d'Waasserversuergung wesentlech vereinfacht ginn. Déi jeeweileg Gemengeréit haten dem Tosch am Hierscht schonn zougestëmmt. De Gesetzprojet muss nach vun der Chamber gestëmmt ginn.

D'Inneministesch Taina Bofferding begréisst, dass de Gesetzprojet iwwer nei Grenzen tëscht de Gemenge Bäerdref a Konsdref säi legislative Wee an der Chamber ka goen.

Am Hierscht 2021 - Enn September (Konsdref) an Ufank Oktober (Bäerdref) - haten d'Gemengeréit deem Gebittstosch offiziell zougestëmmt.