Handwierkerfederatioun fuerdertDen onqualifizéierte Mindestloun dierf net duerch politesch Decisiounen an d'Luucht gesat ginn

François Aulner
De qualifizéierte Mindestloun soll ofgeschaaft ginn, esou d'Fuerderung vun der Handwierkerfederatioun.
Update: 10.03.2026 12:02
© Tom Zeimet

Den onqualifizéierte Mindestloun dierf net duerch politesch Decisiounen an d’Luucht gesat ginn an de Qualifizéierten, deen 20% méi héich ass, soll ofgeschaaft ginn, esou d’Handwierkerfederatioun um Dënschdeg op enger Pressekonferenz.

Eng EU-Direktive recommandéiert eng Upassung u 60% vum Median- oder 50% vum Duerchschnëttsakommes. D’Fédération des artisans huet awer drun erënnert, datt heiheem de Mindestloun zanter 2022 em 17% geklommen ass. Wann een eleng d’Secteuren ewéi d’Industrie, de Bau oder den Horeca géing betruechten, wier de Mindestloun och schonn iwwert de Referenzen aus der Direktive. De Finanzsecteur an d’Fonction publique géingen d’Referenzen an d’Luucht drécken.

D’Handwierkerfederatioun huet dann och drop higewisen, datt d’Produktivitéit stagnéiere géing, iwwerdeems de Chômage klëmmt.
Amplaz de Betriber Kompensatioune fir Haussë vum Mindestloun ze ginn, proposéiert d’Federatioun mat Steierkreditter de Leit mat niddrege Revenuen entgéint ze kommen. Donieft kéint een de Betriber méi steierlech Ureizer gi fir mat Primmen hir Leit un d’Resultat ze bedeelegen.

All Hausse vum Mindestloun géing Drock op déi aner Salairen fir qualifizéiert Leit maachen. Betriber hätte just 3 Optiounen fir drop ze reagéieren: Präisser an d’Luucht setzen, manner astellen oder un hire Margë krazen, esou d’Fédération des artisans.

