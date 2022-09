D'Nofro, fir d'Lëtzebuerger Sprooch ze léieren, hëlt a leschter Zäit zou. Mat enger neier Plattform oder Applikatioun soll dat elo nach méi einfach goen.

Mat der neier Plattform "Léier Lëtzebuergesch Online" lancéiert den Institut national des langues zesumme mam Educatiounsministère eng online Léierplattform, fir Lëtzebuergesch ze léieren. Heimat ass et méiglech, a sengem eegene Rhythmus, onofhängeg vu sengem Alter, sengem Wunnuert an der Auerzäit déi Lëtzebuerger Sprooch ze léieren. Mat dësem neien Outil wëll den Educatiounsministère den Interessi un der Lëtzebuerger Sprooch a Kultur an eiser moderner Gesellschaft oprechterhalen an den Zougrëff op qualitatiivt Léiermaterial garantéieren.

Léier Lëtzebuergesch Online / Reportage Chris Meisch

D'Léierplattform LLO.LU bitt de Leit d'Méiglechkeet, d'Lëtzebuerger Sprooch op eng interaktiv Manéier eegestänneg ze léieren, mat verschiddene Lektiounen, déi sech souwuel op de private Gebrauch, wéi och op den Aarbechtsmarché fokusséieren. Zougang zu dëser Léierplattform huet een iwwer säi Computer an iwwer eng App um Smartphone, erkläert den Educatiounsminister Claude Meisch.

"Zum Beispill hu mir festgestallt, dass an deene leschten 10 Joer d'Inscriptioune fir lëtzebuergesch Coursen am Institut des langues sech méi wéi verduebelt hunn. Dat weist wierklech, dass den Intressi do ass an dofir ass et, mengen ech, nach eng Kéier noutwenneg, dass mir net nëmme soen, 'du muss elo an ee Cours goen, wou s du een oder zweemol d'Woch zu enger fester Zäit muss present sinn, mä du kanns dat elo op eng aner Manéier, eng zäitgeméiss, eng modern Manéier nämlech op enger online Plattform léieren.'"

D'Léierplattform ass weltwäit online zougänglech. Domat soll den Interessi un der Lëtzebuerger Sprooch a Kultur oprechterhale ginn an den Zougrëff op qualitatiivt Léiermaterial garantéiert ginn. Zanter Jore géif d'Lëtzebuerger Sprooch ëmmer méi u Popularitéit gewannen, an eisem Land an iwwer d'Grenzen eraus. An dësem Schouljoer sollen och Aféierungscoursen a siwe franséische Lycéeën aus der Grenzregioun ugebuede ginn, sou den Educatiounsminister.

© Chris Meisch © Chris Meisch © Chris Meisch Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

"Ech denken, dass vill Leit, déi vu bausse bei eis kommen, verstinn, dass d'Lëtzebuerger Sprooch en Element ass vun eiser Identitéit, an dass, wann een hei een Deel vun enger Gesellschaft wëll sinn, dass et dann hëlleft, Lëtzebuergesch ze schwätzen, sécherlech awer och Lëtzebuergesch geléiert gëtt, fir an den Aarbechtsmarché eranzekommen, dat ass do awer nach ëmmer ee ganz staarken Atout."

Aktuell bitt d'Plattform Coursë fir d'Niveauen A1 an A2 un. All Schouljoer kënnt ee weideren Niveau derbäi, seet d'Directrice vum Institut national des langues Maisy Gorza.

"Wann ech mech ageschriwwen hunn, kann ech een Astufungstest maachen, ech kann deen awer och iwwersprangen, wann ech mäin Niveau kennen oder wann ech weess, dass ech nach net vill Kompetenzen hunn an da ginn ech direkt bei den A1. Ech hunn ëmmer ee Video, deen an d'Lektioun eraféiert, dann hunn ech puer kleng Exercicen, dann hunn ech Vokabulär, deen explizéiert a verdéift gëtt, an dann och all Kéier een Test zum Cours zu all Lektioun."

D'Léierplattform ka privat a vu Lëtzebuergeschenseignantë benotzt ginn, fir hire Schüler geziilt individuellt Material zur Verfügung ze stellen. An deenen nächste Woche ginn dann och queesch uechter d'Land Informatiounsversammlungen organiséiert, fir de Site besser kennenzeléieren.

De Communiqué vum 09.09.2022

Léier Lëtzebuergesch Online – LLO.LU En neien Outil fir Lëtzebuergesch: digital, weltwäit a gratis

Den 9. September 2022 huet de Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, zesumme mat der Direktesch vum Institut national des langues (INL), Maisy Gorza, op enger Pressekonferenz déi nei Léierplattform fir d’Lëtzebuerger Sprooch LLO.LU virgestallt. Mat dëser neier Plattform fir Lëtzebuergesch online ze léieren, gëtt de Stellewäert vun eiser Sprooch och international valoriséiert an hire Gebrauch an der Zukunft promouvéiert. Mam LLO.lu, deen ab der Rentrée am September 2022 weltwäit gratis zougänglech ass, gëtt den Interessi un der Lëtzebuerger Sprooch a Kultur an eiser moderner Gesellschaft oprechterhalen an den Zougrëff op qualitatiivt Léiermaterial garantéiert.

Lëtzebuergesch, eng beléifte Sprooch

Zanter Jore gewënnt d’Lëtzebuerger Sprooch ëmmer méi u Popularitéit, an dat an eisem Land an och iwwer d’Grenzen eraus. Sou hu sech mëttlerweil d’Aschreiwunge fir d’Lëtzebuergeschcoursen am INL an de leschten 10 Joer méi wéi verduebelt, mat 5.707 Inscriptiounen am Schouljoer 2021/2022 géint 5.533 Aschreiwungen an de Franséischcoursen.

“D'Demande fir Lëtzebuergeschcoursen ass ganz grouss, sief et heiheem oder och doriwwer eraus. Dat weist d’Wichtegkeet vum Lëtzebuergeschen als Kommunikatiouns- an Integratiounssprooch och an der Perceptioun vun de Leit, déi se net oder nach net schwätzen. Mat dëser neier Plattform maache mir den Interesséierten et einfach, op eng flott an digital Manéier d’Sprooch ze léieren, an dat elo och weltwäit.”, huet de Claude Meisch ënnerstrach.

Eng attraktiv Plattform fir den Alldag an d’Aarbecht

D’Léierplattform LLO.LU bitt de Leit d’Méiglechkeet, d’Lëtzebuerger Sprooch op eng interaktiv Manéier ze léieren, mat verschiddene Lektiounen, déi sech souwuel op de private Gebrauch wéi och op den Aarbechtsmarché fokusséieren. Zougang zu dëser Léierplattform huet ee souwuel iwwer säi Computer wéi och iwwer eng speziell App fir iOS an Android. Den Interface ass op véier verschidde Sproochen disponibel: Däitsch, Franséisch, Englesch a Lëtzebuergesch.

Wann ee sech fir d’éischte Kéier umellt, kann een en Astufungstest maachen, fir eng Aschätzung vu sengem aktuellen Niveau am Lëtzebuergeschen ze kréien an esou en individuelle Léierparcours festzeleeën. Den Test ass awer net obligatoresch fir de Contenu fräizeschalten.

D’Kapitele sinn thematesch opgebaut an zu all Thema gëtt et Videoen, Erklärungen an Exercicer an zum Schluss huet een dann och d’Méiglechkeet, dat wat ee geléiert huet unhand vun engem kuerzen Test ze préiwen.

Aktuell bitt d’Plattform LLO.LU Coursë fir d’Niveauen A1 an A2 un (dëst nom Europäesche Referenzkader fir Sproochen). All Schouljoer kënnt ee weideren Niveau derbäi.

Investissement an den Apprentissage am Virtuellen an am Reellen

D’Entwécklungskäschte vun ronn 3,4 Milliounen Euro an den LLO.lu ënnersträichen dem Educatiounsministère säin Engagement, fir d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sproch: wärend 2 Joer huet eng Equipe vu 5 Leit d’Material fir d’Onlineplattform ausgeschafft, déi iwwer déi nächste Jore kontinuéierlech ausgebaut gëtt.

D’Léierplattform ka privat benotzt ginn an awer och vun de Lëtzebuergesch-Enseignanten, fir hire Schüler geziilt individuellt Material zur Verfügung ze stellen.

Am Kader vun LLO.LU wäerten ëmmer erëm flott Aktivitéite ronderëm d’Sprooch organiséiert ginn, dëst souwuel online wéi och op verschiddene Plazen uechter d’Land. En aktualiséierten Agenda ass um Site ze fannen. Donieft fënnt een hei och Infoen iwwer aner kulturell Manifestatiounen.