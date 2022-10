Schwéier Maschinne sinn aktuell am Asaz. Si sinn am gaangen, déi fréier Maternité vum CHL dem Buedem gläichzemaachen.

Bis 2015 koumen hei Kanner op d'Welt an dat schonn zanter 79 Joer. Am Joer 1936 goungen d'Diere vun der aler Maternité op. Schonn eng Woch virun der offizieller Aweiung, de 4. Mäerz 1936, koum dat éischte Kand an der Areler Strooss op d'Welt. Zanter 1926 gouf et d'Iddi, eng nei Maternité ze bauen. Bau- a Betribshär war d'Rout Kräiz. 1933 gouf ugefaange mat Bauen. Finanzéiert gouf d'Maternité duerch d'Verkafe vu Lotterieslousen. Schonn 1950 goufen an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte eng 1.500 Kanner gebuer. D'Maternité huet ugefaangen, ze kleng ze ginn. 1964 gouf dowéinst e Stack bäigebaut.

Do, wou déi al Maternité elo ofgerappt gëtt, wäert duerno dat neit Gebai vum Centre Hospitalier gebaut ginn. Enn 2028 soll et operationell sinn. Och d'Aktivitéite vun der Eecher Klinik ginn am neie CHL zentraliséiert.

Zanter November d'lescht Joer lafen d'Ofrappaarbechte vun der aler Maternité.

Eng modern Klinik entsteet also hei um Site. A wann den Zäitplang kann agehale ginn, kënnen Enn 2028 déi éischt Patienten hei behandelt ginn.