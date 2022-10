E Samschdeg hunn de Service national de la jeunesse, wéi och d'Agence "Dageselteren" zu enger gemeinsamer Konferenz am Forum Geesseknäppchen agelueden.

Motto vun der Konferenz war d'Wichtegkeet vun der Bindung tëschent den Assistants parentauxen an de Kanner. Ronn 80 Assistants parentauxen haten hei d'Geleeënheet, fir sech z'informéieren an ënnerteneen auszetauschen. Och den Educatiounsminister Claude Meisch war present an huet ënnerstrach, wéi wichteg de Beruff fir eng gutt Entwécklung vum Kand ass.

Begleet war d'Konferenz vun engem Virtrag vun der Professesch Dr. Fabienne Becker-Stoll vun der Münchener Ludwig-Maximilian-Universitéit, enger vun der Agence "Dageselteren" moderéierter Diskussiounsronn ënnert eenzele Gruppen an enger ofschléissender Plenarsëtzung.

Communiqué vum SNJ



Conférence pour les assistants parentaux: «L'importance de l'attachement assistants-parentaux-enfant» (29.10.2022)

Communiqué par : Service national de la jeunesse (SNJ) Le samedi 29 octobre 2022, le Service national de la jeunesse (SNJ) et l'Agence Dageselteren ont organisé la conférence nationale pour assistants parentaux au Forum Geesseknäppchen.

Cette première édition, ouverte par Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a permis à environ 80 assistants parentaux de s'informer, de se rencontrer et de s'échanger autour du thème de «L'importance de l'attachement assistants-parentaux-enfant». Lors de son allocution, le ministre a souligné l'importance du travail des assistants parentaux: «D'Assistants parentaux si wichteg Acteure vun der Kannerbetreiung souwéi der non formaler Bildung an eng interessant Alternative zur Crèche an zur Maison relais. Esou Deeg ewéi haut, ënnersträichen, datt och d'Assistants Parentaux sech weiderentwéckelen, fir eng beschtméiglechst Qualitéit kënnen ze bidden a soumat zur gudder Entwécklung vum Kand kënne bäizedroen.»

Lors de la première partie de la conférence, les participants ont pu suivre l'exposé de Prof. Dr. Fabienne Becker-Stoll, professeure à l'université Ludwig Maximilian de Munich, sur la théorie de l'attachement avec les chances et les défis que cela représente pour les assistants parentaux. Elle a accentué sa présentation sur les besoins de base des enfants, les phases du développement de l'attachement ainsi que sur le rôle de la sensibilité, de l'exploration et de la séparation. Cette présentation a été suivie d'une séance de questions ouvertes.

La seconde partie de la conférence était dédiée à la rencontre et à l'échange autour du même thème sous forme de petits groupes d'échange modérés par l'Agence Dageselteren (ARCUS). La matinée a été clôturée par une discussion plénière autour des principales conclusions des groupes d'échange.

En marge de la conférence, les assistants parentaux avaient également la possibilité de s'informer auprès des stands tenus par le SNJ et l'Agence Dageselteren qui ont présentés des brochures et du matériel didactique.