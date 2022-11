Nieft dem Site "inondations.lu" liwwert elo och d'Applikatioun "Meine Pegel" Informatiounen. Dat deelt d'Waasserverwaltung mat.

Sech informéieren iwwer den Niveau vum Waasser an iwwer Iwwerschwemmungen.

Dës App gëtt zënter Joren an Däitschland genotzt a renseignéiert net nëmmen iwwer d'Situatioun zu Lëtzebuerg, mä och iwwer verschidden aner europäesch Länner.

D'App fir Apple iOS gëtt et hei, d'Versioun fir Android gëtt et hei!

Hei dat offiziellt Schreiwes

Une application pour connaître les niveaux d'eau et les inondations lance au Luxembourg (07.11.2022)

Communiqué par : Administration de la gestion de l'eau

L'application «Meine Pegel» a été conçue pour vous aider à connaître les niveaux d'eau et les inondations encore plus facilement et de façon plus ciblée.

Jusqu'à présent, le site internet «inondations.lu» renseigne déjà en temps réel sur les niveaux d'eau de 36 stations au Luxembourg. En cas d'inondation, des bulletins de crues et des prévisions des niveaux d'eau y sont disponibles. Une notification par e-mail ou flux RSS est déjà possible.

L'application «Meine Pegel» élargit encore la gamme d'informations. Les utilisateurs peuvent s'abonner à des stations de mesure et définir leur propre seuil à partir duquel ils souhaitent être informés. Il s'agit d'un aspect important de l'auto-prévention contre les dommages causés par les inondations, car chaque maison ou bâtiment peut être affecté à des vitesses différentes. Une notification des niveaux d'eau critiques peut aider à prendre des précautions en temps opportun. Grâce à des réglages personnalisés, vous pouvez être informé de façon ciblée.

En plus des niveaux actuels des cours d'eau, les bulletins de crue du site internet inondations.lu sont également disponibles via l'application. Ici aussi, une notification de l'utilisateur est possible dès que les rapports sont mis à disposition officiellement.

Si vous êtes généralement intéressé par les niveaux d'eau et les températures de l'eau dans nos cours d'eau, vous pouvez facilement les suivre avec l'application pendant toute l'année.

L'application, utilisée en Allemagne depuis quelques années, ne contient pas seulement des stations au Luxembourg et en Allemagne, mais aussi des stations aux Pays-Bas et en Suisse. Elle est disponible dès maintenant au Luxembourg en cinq langues pour les systèmes Google Android et Apple iOS.

L'Administration de la gestion de l'eau collabore étroitement avec ses homologues internationaux dans le domaine de la prévision des crues depuis plus de 30 ans. L'application «Meine Pegel» est également une application non commerciale développée par des administrations publiques qui est destinée à servir de source d'informations supplémentaires aux sites d'informations officiels. Au niveau national l'Administration de la gestion de l'eau travaille également avec d'autres acteurs pour informer la population le plus rapidement et le plus précisément possible en cas d'inondations.