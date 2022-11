Déi wier néideg, fir géint de Klimawandel virzegoen. Déi gréisste vun alle momentane Krisen, déi jidderee géing concernéieren, sou de Premier.

Ouni eng direkt Reduktioun vum Zäregas a groussem Mooss, géing een d’Zil vun enger globaler Erwiermung vu manner wéi 1,5 Grad net erreechen.

De Premier huet an deem Kontext d’Mesurë rappelléiert, déi Lëtzebuerg am Kampf géing de Klimawandel decidéiert huet. Ënner anerem d’Installatioun vu Photovoltaikanlagen op all Dag vun den neie Gebaier, gratis ëffentlechen Transport, an de Klimabiergerrot.

Lëtzebuerg stellt tëscht 2021 an 2025 eng Enveloppe vun 220 Milliounen Euro zur Verfügung, fir deene Länner ze hëllefen, déi am meeschte vum Klimawandel concernéiert sinn.

Am RTL-Interview sot de Xavier Bettel, datt d’Klimakris duerch Krise wéi de Covid, d’Russlandkris, d’Energiekris an d’Inflatioun all Kéiers e bëssi an de Schied gerode wier. Op der COP dëst Joer géingen awer keng nei Annoncë gemaach ginn, mee et géing méi dorëmmer ze kucken, op ee seng Hausaufgabe gemaach hätt. Déi grouss Ambitioune wieren 2015 zu Paräis bei der COP21 scho festgehale ginn.