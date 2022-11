Nodeems et Enn Oktober an der Kiche vun engem Restaurant bei der Badanstalt zu engem Brand koum, kann d'Schwemm hir Dieren e Freideg nees opmaachen.

Dat deelt d'Stad Lëtzebuerg an engem Communiqué mat. Beim Brand am Restaurant Enn Oktober ass et beim Materialschued bliwwen. Et gouf kee blesséiert.