E Méindeg huet et an der Badanstalt an der Stad gebrannt - bis zu der Reouverture vun der Piscine wäert et elo nach e bëssen daueren.

Blesséierter gouf et beim Brand an der Kiche vum Restaurant "Aubergine" keng. Duerch de Materialschued wäert d'Badanstalt elo awer bis op Weideres zou bleiwen. Wann den Datum vun der Reouverture bis feststeet, géif d'Stad Lëtzebuerg dat an engem Communiqué matdeelen, huet et e Mëttwoch geheescht. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © RTL Mobile Reporter