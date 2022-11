Dem Gaston Vogel war Opruff zum Haass an Diskriminatioun virgehäit ginn. RTL an de Journal haten ee Bréif vun him verëffentlecht a waren dofir mat ugeklot.

De Parquet war géint d'Urteel aus éischter Instanz, de Fräisproch vun allen 3 Ugekloten, an Appell gaangen. Gefuerdert gëtt vum Parquet général eng Geldstrof vun iwwer 2.500 Euro fir de Maître Vogel, well dëse genau gewosst hätt, wat e mécht. Fir CLT-UFA an de fréiere Journalist vum Journal gouf d’Suspensioun vum Urteel gefrot. Dat heescht, dass keng Strof wäert festgeluecht ginn.