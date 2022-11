Géint 16.15 Auer e Mëttwoch am Nomëtteg war e Jugendlechen zu Esch-Uelzecht iwwerfall ginn, ewéi hie vum Gaalgebierg bei d'Passerelle getrëppelt war.

En onbekannten Täter hat hie geschloen an him ënner anerem seng Jackett, seng Turnschong a weider Wäertgéigestänn geklaut. D'Affer gouf beim Iwwerfall liicht blesséiert a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.

Am Kader vun der Enquête konnt d'Police e Verdächtegen ermëttelen. Op Uerder vum Parquet gouf eng Perquisitioun op dësem senger Adress gemaach an déi geklaute Géigestänn konnte saiséiert ginn. D'Beamten hunn eng Plainte géint de Mann deposéiert.