An engem Réibau haten um fënnefte Stack eng Maschinn an Isolatiounsmaterial Feier gefaangen an et war eng impressionant Dampwollek ze gesinn.

D'Aarbechter goufe vum Chantier evakuéiert. D'Feier war no ronn 30 Minutten ënner Kontroll, keng Persoun gouf blesséiert.