Zum neien Cercle gehéieren ënnert anerem d'Fondatioun Kriibskrank Kanner, d'Fondatioun Cancer, d'Alzheimer-Associatioun an d'Blëtz ASBL.

Néng Organisatiounen, déi sech fir Patienten an hir Famillen asetzen, hu sech elo am Cercle vu Patientenassociatioune CAPAT zesummegedoen. Duerch de Verbond wëlle si d'Rechter an Interessie vun de Patienten mat verschiddene Krankheeten op politeschem Plang besser verdeedegen an d'Patienten an hir Famillen besser informéieren.

D'Vereenegung wier politesch, ideologesch a reliéis neutral, wéi et am Communiqué heescht.

Hei déi néng Associatiounen: