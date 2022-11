E Freideg hat de Wirtschaftsministère op eng Pressekonferenz iwwer d'Lëtzebuerger Wirtschaftsstrategie vun der Zukunft invitéiert.

Op dëser Pressekonferenz goung et ëm eng ëffentlech Consultatioun, déi elo ufänkt an déi hëllefe soll, eng Wirtschaftsstrategie fir d'Zukunft auszeschaffen. "Luxembourg Stratégie", eng Direktioun ënnert der Tutelle vum Wirtschaftsministère, huet verschidden Zenarien ausgeschafft, wou Lëtzebuerg 2050 kéint dru sinn. Elo sollen d'Bierger hir Meenung dozou matdeelen.

D'national Wirtschaftsstrategie vun der Zukunft / Fanny Kinsch

Wéi wäert d'Zukunft ausgesinn, wann déi wirtschaftlech Entwécklung bis 2050 d'selwecht weidergeet ewéi bis elo? Wäert eist Liewen dann duerch manner Wuesstem awer méi op Wuelbefannen definéiert sinn oder duerch technologesch Fortschrëtter oder eppes dotëscht? Luxembourg Stratégie huet 3 Zenarien entworf, déi theoretesch méiglech wieren. Dofir gouf sech op Projektioune vum STATEC baséiert, awer keng eege Berechnunge gemaach, wéi d'Direktesch Pascale Junker betount: "Mir hunn 3 Zuelen an eisen Zenarien, PIB, Temperaturerhéijung a Populatioun. Dat hu mer just gemaach, fir dass d'Leit sech erëmfannen, fir ze soen 'Ahjo dat kennen ech vum STATEC, dat kann een e bëssen do aklasséieren, do aklasséieren oder do aklasséieren'. Mee mir hu wierklech keng Saachen nei gerechent a mir soen net, Lëtzebuerg huet 2050 1,2 Milliounen Awunner. Et ass eng pedagogesch Hëllef, fir dass d'Gehier et kann analyséieren."Den Exercice ass als Nofollger vum sougenannte Rifkin-Prozess ze verstoen, sot de Wirtschaftsminister Franz Fayot: "D'Lëtzebuerger Wirtschaft ass eppes, wat net just d'Entreprisen an d'Regierung eppes ugeet, et ass eppes, wat och natierlech d'Leit dobaussen eppes ugeet, wat d'Ëffentlechkeet ugeet, wat jidderee betrëfft a mir wëssen alleguer, dass mer och scho säit Joren ëmmer erëm Diskussiounen hu ronderëm de qualitative Wuesstem, ronderëm nei Industrien, déi sech wëllen zu Lëtzebuerg nidderloossen a wou et ganz vill Diskussiounen do ronderëm gëtt."

Vum 2. Dezember bis den 9. Januar kënnen d'Bierger hir Meenung zu deene verschiddenen Zenarien iwwert e Questionnaire a 4 Sprooche matdeelen. 30 Leit ginn iwwerdeems invitéiert, fir iwwert engem Mëttegiesse mam Minister ze diskutéieren. Dëse Feedback soll dann an eng wirtschaftlech Zukunftsstrategie afléissen, déi an alle méigleche Zenarie Léisunge soll bidden.

Hei fannt dir detailléiert Informatiounen zum Consultatiounsprozess!

Liest hei dat offiziellt Schreiwes:

À partir du 2 décembre et jusqu'au 9 janvier, Luxembourg Stratégie consulte le grand public sur les scénarios d'avenirs possibles pour l'économie luxembourgeoise à l'horizon 2050 (25.11.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie / Luxembourg Stratégie

Au sein du ministère de l'Économie, la direction Luxembourg Stratégie est chargée de réaliser des études de prospective («foresight studies» ou «Zukunftsstudien») afin de contribuer à transformer l'économie du pays vers plus de compétitivité, d'inclusivité et de résilience pour les décennies à venir. Suite à un processus collaboratif, Luxembourg Stratégie a conçu 3 scénarios du devenir possible de l'économie luxembourgeoise d'ici 2050.

Lors d'une conférence de presse en date du 25 novembre 2022, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a invité toutes les personnes intéressées (grand public, résidents et frontaliers, entreprises associations, communes etc.) à donner leur avis sur ces trois scénarios. Cette enquête publique débute le vendredi 2 décembre 2022, journée mondiale des futurs de l'Unesco, et se terminera le lundi 9 janvier 2023. Elle se présentera sous forme d'un questionnaire accessible via www.eco2050.lu (lien actif à partir du 02.12.2022) et disponible en langues française, luxembourgeoise et anglaise.

Ciblant surtout les jeunes générations qui sont les premières concernées par l'état de l'économie en 2050, la consultation vise à collecter les propositions et contributions de tous par rapport aux scénarios développés en vue de la préparation d'une vision stratégique qui sera publiée fin mars 2023.

Les 3 scénarios

La consultation fait suite à la présentation au public le 18 octobre 2022 des 3 scénarios de futurs possibles pour le développement économique à horizon 2050. Ces scénarios décrivent divers états du monde qui pourraient s'imposer à l'économie du Luxembourg et dans la Grande-Région en 2050. Entre trois scénarios aux caractéristiques différentes («somnambule socio-économique», «circularité bio-régionale», «optimisme techno-digital») se dessine un espace d'avenir possible. Les scénarios sont des histoires plausibles, distinctes, cohérentes, exploratoires et qualitatives. Plausibles aussi parce qu'ils visent à tenir compte de la faisabilité dans un monde aux ressources finies et aux besoins sociaux élémentaires à satisfaire. Ils ne prédisent pas l'avenir, ne sont pas contrôlables et ne représentent pas des avenirs souhaitables ou souhaités. La valeur d'une scénarisation ne réside pas tant dans la justesse de ses prévisions que dans la conscience collective qu'elle favorise et dans l'usage des scénarios qui est fait ensuite.

La vision stratégique

Les 3 scénarios ainsi que les avis et contributions résultant de la consultation publique sont la base pour le développement dans les mois à venir d'une vision stratégique du futur économique qui est la réponse aux différents scénarios. Comment est-il souhaitable que l'économie nationale se développe, dans les 27 années à venir, pour relever les défis et exalter les opportunités contenus dans les trois scénarios? La réponse à de telles questions constitue la base pour élaborer une telle vision.

Cette vision est un ensemble cohérent d'orientations, d'objectifs et de mesures générales pour l'économie, dont la pertinence doit résister à l'épreuve du temps et dont la validité doit subsister dans tous les scénarios. Il s'agit alors d'une vision stratégique économique «sans regret» qui constitue un cadre de référence pour renforcer, au niveau national, l'efficacité des stratégies économiques sectorielles présentes et futures.

Le mercredi 14 décembre 2022 et le lundi 16 janvier 2023, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, invitera un groupe de personnes qui ont répondu au questionnaire à débattre directement avec lui de l'avenir de l'économie. Les personnes intéressées pourront faire part de leur intérêt pour ce débat à la fin du questionnaire de consultation.

Plus d'informations sur:

luxstrategie.gouvernement.lu

linkedin.com/company/luxstrategie/