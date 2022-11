Wéi de CGDIS matdeelt, gouf e Sonndeg eng Persoun blesséiert, nodeems en Automobilist an e Bam gerannt war.

Géint 11.44 Auer ass et op der Nationale 3 tëscht Alzeng a Fréiseng zu engem Accident komm, bei deem en Automobilist e Bam ze pake kritt.

Op der Plaz am Asaz waren de Samu aus der Stad an Ambulanzen a Pompjeeën aus der Stad an Hesper.