Deemnächst gëtt iwwert en neie Gehälteraccord an der Fonction Publique verhandelt. Ma och wann d'CGFP d'Gewerkschaft wier, déi d'Leit, déi beim Staat schaffen, vertrëtt, wier den Onofhängege Gewerkschaftsbond gär bei dëse Verhandlungen dobäi. Dat huet den OGBL en Dënschdeg de Moien op en Neits gefuerdert. Op eng entspriechend Demande hätt ee vum zoustännege Minister nach keng Äntwert kritt.

Wéi et vum OGBL heescht, hätt een d'Majoritéit an deene Secteuren, déi direkt um Gehälterofkommes fir den ëffentlechen Déngscht mat drunhänken, esou zum Beispill bei der CFL an am Fleegesecteur. Am Ganze wären 41.000 Persounen un dëse Gehälteraccord gebonnen.

Och d'Bezuelung an anere Secteuren, ewéi deem vun der Héichschoul an deem vun der Fuerschung, missten dem OGBL no nees un den Accord Salarial vun der Fonction Publique gekoppelt ginn.

Den OGBL fuerdert jo, dass de Punktwäert an der Fonction Publique ëm 5 Prozent erhéicht gëtt.

Och CGFP fir Erhéijung vum Punktwäert

Och d'CGFP hat sech jo fir eng Erhéijung vum Punktwäert ausgeschwat, sot allerdéngs nach net ëm wéi vill. De Minister vun der Fonction Publique Marc Hansen hat an dësem Zesummenhang hei op RTL erkläert, dass d'Gehälter beim Staat misste korrekt sinn, ma dat wieren se och. Hien huet "kreativ" Léisungen annoncéiert.