En Donneschdeg de Moien ass de Minister fir d'Fonction publique eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir sinn nach net a Verhandlungen an d’Zäite sinn net evident, et misst een op villes oppassen...d’Paie beim Staat an eng nei Etüd waren en Donneschdeg de Moien d’Thema am Interview mam Minister vun der Fonction publique, de Marc Hansen.

E Staatsbeamten verdéngt an der Moyenne 8.688 Euro Brutto de Mount, dat geet aus enger Etüd ervir, déi de Ministère fir d'Fonction publique e Mëttwoch publizéiert huet, mam 13. Mount mat agerechent a plus 200 Euro netto Iess-Primm.

Den zoustännege Minister Marc Hansen war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

An deene Montanten sinn ganz vill A1 an A2 Karriären mat dran, nämlech gutt 60%, an dat wier héichqualifizéiert Personal. An där Leit bräicht een fir en effikassen ëffentlechen Déngscht.

Wollt een en Vue vun Gehälterverhandlungen bei der Fonction publique Drock maachen mat der Etüde? Dorobber sot de Minister, se wier eben elo fäerdeg ginn an dat wier scho virdru gewosst gewiescht. D’Etüd wär schonn 2011 ofgemaach ginn, zesumme mat der CGFP. Déi wär eben elo fäerdeg ginn an dowéinst wär se publizéiert ginn. Fakten an Transparenz wäre jo näischt, wat falsch wär. De Paie-System wär héich komplizéiert, mat 250 verschiddene Primmen.

Hien géif an d'Gespréicher era goen, ouni elo scho wëllen ze soen op et Erhéijungen ginn oder net. De Marc Hansen géif sech d'Fuerderungen ukucken an dat géif hannert zouenen Dieren geschéien.

D'Etüd géif Fakten an Transparenz liwweren fir d'Gehälterverhandlungen. Et wiere Verhandlungen a schwieregen Zäiten, wéi de Minister vun der Fonction publique Marc Hansen nach ënnerstrach huet.

D’Verhandlungen iwwer en neie Kollektiv-Accord hu wéi gesot nach net ugefaangen. Hien hätt nach keng Doleancë vun der CGFP um Dësch leien. An d’Diskussioune wäerten hanner zouenen Diere lafen.

Et wieren och vill Staatsbeamte genéiert, wa géif verlaangt ginn Paien ze héijen. Et misst ee bei de Verhandlungen op Villes oppassen, och op de Staatsbudget, sou de Marc Hansen.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.