En Freideg de Moien ass de Generalsekretär vun der CGFP eisen Invité vun der Redaktioun.

De leschte Gehälteraccord fir d’Fonction Publique also fir d’Staatsbeamte leeft Enn vum Joer of, deemno stinn nei Verhandlungen an d’Haus. D’Staatsbeamtegewerkschaft CGFP huet no der Nullronn virun zwee Joer wëlles, dës Kéier eng Punktwäerterhéijung ze verlaangen.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Generalsekretär vun der CGFP Steve Heiliger Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien, wat genee d’CGFP vum Staat wëll a wéiwäit Gehälterhaussë beim Staat an der aktueller Inflatiounskris vertrietbar sinn.

