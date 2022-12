En Dënschdeg de Moien hat d'Police eng gréisser Kontroll am Garer Quartier an der Stad gemaach. Dat am Kader vun der Lutte géint d'Drogekriminalitéit.

An deem Kader haten d'Beamten en Drogendeal an der Route de Thionville beobacht. De Keefer vun den Droge gouf direkt nom Kaf kontrolléiert. Hien hat 1 Gramm Kokain a 1,6 Gramm Cannabis bei sech a gouf protokolléiert. Kuerz drop haten d'Polizisten dann och dee presuméierten Dealer festgeholl. Dësen hat 116 Bulle Kokain bei sech. Am Kader vun enger Perquisitioun op senger Adress, goufen ausserdeem ronn 11.000 Euro, 32,6 Gramm Kokain, eng geréng Quantitéit Cannabis a verschidden Drogenutensilie saiséiert. De Mann koum e Mëttwoch de Moie virun den Untersuchungsriichter.