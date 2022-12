Dat huet den Generalsekretär vun der CGFP, de Steve Heiliger, e Méindeg am Kader vun hirer Conférence des Comités betount.

Ouni eng raisonnabel Punktwäerterhéijung wär et net zu engem Accord komm. Dat sot de Steve Heiliger, Generalsekretär vun der CGFP. Et wier wichteg, datt d'Leit ënnert de richtegen Aarbechtskonditioune schaffe kéinten, datt dem Personalmangel a verschidde Beräicher entgéint gewierkt géif ginn, an den ëffentlechen Déngscht als Employeur weider attraktiv bleiwe géif.

Donieft bräicht een och eng kontinuéierlech Gehälterpolitik. Den neien Accord salarial, dee jo e Freideg mat der Regierung ënnerschriwwe gouf, huet de Steve Heiliger "responsabel a raisonnabel" genannt.

D'Joer 2022 wier ënnert anerem d'Joer vun den Tripartitte gewiescht. Ob d'Mesuren, déi do geholl goufen, den erhofften Effet op d'Inflatioun wäerten hunn, misst sech weisen. Ma egal wéi dierften d'Léisungen net op Käschte vun de Personnes physiques goen.

D'CGFP hält weider un enger allgemenger Steierreform fest

Enn August hätt den Zentralstaat nach mat engem Excedent vun 969 Milliounen Euro ofgeschloss. U sech war de Budget vun engem Defizit vun ëm déi 1,5 Milliarden Euro ausgaangen.

"Wann et de Staatsfinanze gutt geet, ass dat och Konsequenz vun der Net-Upassung vum Steierbarèmen un d'Inflatioun", huet de CGFP-Generalsekretär Steve Heiliger ervirgehuewen.

D'Staatsbeamtegewerkschaft fuerdert weiderhin eng allgemeng Steierreform an hätt sech an der Kris op d'mannst eng partiell Reform erwaart. Iwwer dee Wee kéint ee sozial Gerechtegkeet gestalten. Fir punktuell Mesurë wiere jiddefalls Moyenen do, grad wéi fir zumindest eng deelweis Upassung vum Barème.

De Message vun der CGFP un d'Politik war e Méindeg den Owend zu Dummeldeng deen, datt een sech Decisiounen am Interêt vum Land, der Fonction publique an all de Leit déi beim Staat oder de Gemenge schaffen, erwaart.

D'Proffegewerkschaft APESS huet e Méindeg iwwerdeems kritiséiert, d'Carrière supérieure wier am Kader vum finaliséierte Gehälteraccord tëscht Fonction publique a CGFP "bausse vir gelooss" ginn.