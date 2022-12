Den Ekonomist schafft zënter 2012 am Finanzministère a war do an der Lescht Direkter fir wirtschaftlech a budgetär Affären.

Den Nima Ahmadzadeh gouf am Regierungsrot als neien Direkter vun der Finanzinspektioun genannt. Den Direkteschposte vun der Finanzinspektioun huet missten nei besat ginn, well de Raymond Bausch am August als Direkter demissionéiert hat. Hien ass am Oktober gestuerwen. De Marc Vanolst hat de Posten zënter August am Interim iwwerholl.