Eng SMS geet duer an et ass een e puer Euro lass. Deels emol ouni et ze wëssen, bis ee seng Handysrechnung kritt.

Et gi jo Messagen, déi kaschten, deels ouni, dass de Client genee doriwwer Bescheed weess. Där Litigen hätt den Institut Luxembourgeois de Régulation zejoert ëmmer méi constatéiert. Dofir hätt een och zesumme mat den Kommunikatiounsoperateuren u Mesurë geschafft, fir d'Clientë besser ze protegéieren an d'Reklamatiounen ze reduzéieren. Um Site paymobile.lu kann ee sech driwwer informéieren, ewéi sougenannt Premium SMSen funktionéieren. Um Site stopsms.lu kann ee kucken, bei ewéi enge Servicer, déi kaschten, een abonéiert ass. Ganz generell roden den ILR an de Ministère fir Konsumenteschutz de Leit, hir Telefonsnummer net op publizitären Internetsitten unzeginn, fir net gewollt Aschreiwungen z'evitéieren. Links PDF: D'Schreiwes vum Institut Luxembourgeois de Régulation