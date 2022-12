Si sollen an enger Klinik am franséischen Nanzeg medezinescht Material am Wäert vu ronn enger Millioun € geklaut hunn.

Dat mellt d'Agence AFP a berifft sech op de Parquet vun Nanzeg. D'Material hätt solle vum belschen Arel erfort an déi kolumbianesch Haaptstad Bogota geschéckt ginn. An Zesummenaarbecht mat de belschen a Lëtzebuerger Autoritéite wiere 5 Verdächteger - 4 Männer an eng Fra - am Grand-Duché lokaliséiert ginn. Si goufen de 24. November an engem Hotel zu Léiweng vun der Lëtzebuerger Police festgeholl an un déi franséisch Autoritéiten ausgeliwwert.