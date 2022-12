Stand en Donneschdeg louche 57 Kanner am Spidol, néng dovunner op der Intensivstatioun.

Dorënner si Kanner mat Bronchiolite. De Virus géing virun allem bei Puppelcher ënner 6 Méint Komplikatiounen ausléisen, ma och de Grippevirus kënnt erëm ëmmer méi op. D’Situatioun souwuel an den Dokteschpraxen ewéi och an der Kannerklinik wier ugespaant, dat huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Freideg de Mueren op enger Pressekonferenz betount.

D’Kapazitéiten am Spidol sollen ausgebaut ginn, an de nächste Woche sollen iwwer 20 nei Better bäikommen an och d’Dagesklinik gouf ëmfunktionéiert, fir kënne méi Patienten opzehuelen. Et wier wichteg, d’Kanner lo net engem onnéidege Risiko auszesetzen, dat seet de Kannerdokter a President vun der Societéit vun de Pediateren, Serge Allard. "Dofir déi waarm Recommandatioun elo Enn des Jores einfach Mënschemassen ze vermeiden, souwuel d’Supermarchéen ewéi och d’Wartesäll bei den Dokteren. Déi Leit, déi krank sinn, sollen dann och wa méiglech och d’Mask undoen an doduerch versichen, de Virus net weiderzeginn, da sech d’Hänn ze wäschen, also alles dat wat mer an der Pandemie scho geléiert hunn."

Iwwerdeems sollten d’Elteren hir Kanner eréischt dann erëm an d’Crèche ginn, wa se erëm ganz gesond sinn. E Certificat fir de sougenannte Congé pour raisons familiales kéinten d’Elteren och beim Hausdokter kréien.

Ma och de Grippevirus kënnt erëm ëmmer méi op. D’Santé erwaart sech, datt den Héichpunkt vun der Gripp schonn an zwou Wochen erreecht wäert sinn, dat wier ganzer ee bis zwee Méint méi fréi wéi déi Jore virdrun. Fir vulnerabel Leit huet d’Santé iwwerdeems eng Recommandatioun fir d’Grippeimpfung ausgeschwat.