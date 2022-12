Den 23. November war et op der Vëlosbréck ënnert dem Pont Adolphe an der Stad zu engem Accident tëscht engem Cyclist an enger Fra op engem E-Scooter komm.

Dat Ganzt hat sech um 8.40 Auer moies zougedroen. D'Police sicht an dësem Zesummenhang no Zeien. Wien Informatiounen iwwert den Accident huet, ass gebieden, sech bei der Stater Police ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 40 1000 oder via Mail.

Iwwerdeems krut d'Police géint 23.40 Auer en Donneschdeg den Owend e Mann gemellt, dee sech geweigert hat de Parking vum Akafszenter um Kierchbierg ze verloossen an d'Sécherheetsbeamte mat engem Messer menacéiert hat. D'Poliziste konnten de Mann op der Plaz stellen an d'Messer saiséieren. Well de Mann staark alkoholiséiert war, koum hien an den Arrest.