Well et déi leschten Deeg esou kal war, ass den Heizungssystem vum Zenter u seng Limitte gestouss.

Wéi et vum Ausseministère an engem Schreiwes heescht, wäerten alleguerten déi Leit, déi do ënnerbruecht waren, op aner Plazen, déi dem Office Nationale de l'accueil, kuerz ONA, ënnerstinn, relogéiert ginn.

Leit déi nei ukommen, wäerten awer weider am Zentrum Tony Rollman adequat betreit ginn.

D'Schreiwes vum Ausseministère

Evacuation du centre de primo-accueil Tony Rollman en raison des conditions météorologiques

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennesEn raison des conditions météorologiques extrêmes de ces derniers jours, les capacités de chauffage du centre de primo-accueil Tony Rollman ont atteint leurs limites. Afin de garantir le bien-être des personnes qui y sont hébergées face au froid hivernal, l'Office national de l'accueil (ONA) a dû procéder au relogement des personnes concernées dans le réseau ONA.



Néanmoins, les primo-arrivants continueront à être accueillis au centre de primo-accueil Tony Rollman où une prise en charge adéquate sera assurée par les équipes encadrantes.

Jean Asselborn