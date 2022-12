Zu a ronderëm Dikrech huet d'Police e Samschdeg den Owend Alkoholkontrolle gemaach, déi de Parquet ordonéiert hat.

Zu Dikrech, zu Angelduerf an um Fridhaff hunn am Ganzen

759 Automobiliste misste blosen. 9 ënnert hinnen haten ze vill gedronk. 3 Chaufferen hunn hire Führerschäin och nach op der Plaz ofgeholl kritt.

Zu Wolz huet d'Police e Samschdeg den Owend e Chauffer kontrolléiert, well e mat sengem Auto op engem Arrêt fir Busse stoung. Et huet sech erausgestallt, datt de Mann ze vill gedronk hat. Hien huet de Führerschäin direkt ofgeholl kritt a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.