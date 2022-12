Am Dossier Schmelz zu Diddeleng gëtt et effektiv en neien Ament, well et fir d'éischte Kéier eng Bereetschaft gëtt vu Liberty Steel, de Site ze verkafen.

Dat sot den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot den Dënschdeg de Mëtten an der Chamber, an der Äntwert op eng Fro vum CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Säi Ministère géing als Facilitateur antrieden an et géing och en industrielle Repreneur ginn, mat deem d'Gespréicher scho relativ wäit fortgeschratt wieren, awer nach net ofgeschloss. Dofir kéint hien zu dësem Zäitpunkt net an der Ëffentlechkeet méi am Detail doriwwer schwätzen. An den nächste Wochen a Méint géing sech weisen, ob eng Léisung fir de Site ka fonnt ginn. Méi e geneeën zäitleche Kader kéint hien net ginn.