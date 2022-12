D'Kuerzaarbecht bleift och zum Enn vum Joer op engem héijen Niveau: fir de Januar haten eng 100 Firmen ugefrot, nëmme partiell ze schaffen.

Am Konjunkturcomité, deen en Dënschdeg ënnert der Presidence vun den LSAP-Ministere Fayot an Engel beienee war, goufen 89 Demandë guttgeheescht, esou datt den nächste Mount ronn 8.900 Salariéë wäerte kuerz schaffen an domat och manner verdéngen.

Am Dezember haten esouguer bal 9.200 Leit a Betriber Deelzäit geschafft. Vun de Kuerzaarbechts-Demanden, déi accordéiert goufen, sinn déi meescht aus konjunkturelle Grënn gestallt ginn. Eng Dose si wéinst strukturellen Ursaache gefrot ginn, also well et an dëse Firmen e "Plan de maintien dans l'emploi" gëtt.

Offiziellt Schreiwes

Comité de conjoncture du 20 décembre 2022

Communiqué par : ministère de l'Économie

Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 20 décembre 2022 sous la co-présidence du ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, et du ministre de l'Économie, Franz Fayot. Lors de sa séance, le Comité de conjoncture a analysé la situation du marché du travail du mois de novembre 2022 et la situation conjoncturelle nationale.

Au mois de décembre 2022, le nombre de demandes introduites en matière de chômage partiel a diminué de 15 unités par rapport au mois précédent. Au total, 100 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure pour le mois de janvier 2023.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 89 demandes, la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement. Parmi ces 89 demandes, 68 relèvent de source conjoncturelle et 12 de source structurelle, c'est-à-dire liées par un plan de maintien dans l'emploi et 9 demandes sont motivées par un lien de dépendance économique.

Les demandes prévisionnelles avisées positivement pour le mois de janvier 2023 donc, concernent 8.906 salariés (calcul en ETP/emplois temps-plein) contre 9.160 salariés le mois dernier.

Ensuite, le Comité de conjoncture a avisé favorablement la prolongation d'un plan de maintien dans l'emploi.

Ensuite, le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement. Cet avis se rapporte à 5 salariés et le Comité a proposé à l'entreprise requérante un taux de participation au coût de la préretraite.

Enfin, le Comité de conjoncture a émis des avis positifs suite à deux demandes d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement, en application de l'article 115 (10) L.I.R. Ces demandes concernent au total 30 personnes.

Le prochain comité de conjoncture aura lieu le mardi 24 janvier 2023.