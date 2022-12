D’Betriber solle besser gehollef kréien, fir duerch déi ekonomesch schwéier Situatioun ze kommen.

An deem Kader goufen en Dënschdeg an der Chamber direkt zwee Gesetzesprojeten ugeholl. Engersäits gouf d'Staatsgarantie, déi et aktuell scho gëtt, ëm ee Joer verlängert. An engem zweeten Text ginn d'Aidë fir d'Betriber, déi Schwieregkeeten hunn, d'Käschten, fir ze hëtzen an ze killen, ze bezuelen, ëm sechs Méint verlängert. A béide Fäll geet et ëm Moossnamen, déi d'Betriber virun de Konsequenze vum Ukrain-Krich solle schützen.

Staatsgarantie fir séier Liquiditéit

Just Déi Lénk hu sech enthalen, well keng Garantië fir d'Salariéen am Text virgesi sinn. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar huet ze bedenke ginn, dass et fir Entreprisen, déi Schwieregkeeten hunn, d'Hausse vun de Gas- a Stroumpräisser ze stemmen, nach méi deier gëtt, e Prêt unzefroen. Dass de Staat eng Garantie gëtt, wier gutt, mee d'Hausse vun den Zënse géing dofir suergen, dass nach méi Käschten op d'Betriber duerkommen.

De Wirtschaftsminister Franz Fayot huet doriwwer eraus preziséiert, dass dës Verlängerung och virgesäit, dass de Prêt, deen duerch de Staat garantéiert gëtt, substantiell an d'Luucht geet. Wa Liquiditéitsproblemer sinn, kéint dëst Instrument séier a cibléiert hëllefen. Zum 1. Dezember goufen am Kader vum aktuelle Gesetz 15 Prêten accordéiert, mat engem totale Montant vun 18 Milliounen Euro. Dovunner huet de Staat am ganze 16 Milliounen Euro garantéiert.

Cibléiert Hëllefe fir Betriber gi verlängert

Am zweete Projet de loi, deen och mat 58 Jo- an 2 Nee-Stëmmen ugeholl gouf, geet et ëm Hëllefen, déi d'Betriber, souwuel fir ze hëtze wéi och fir ze killen, kënnen ufroen. D'Käschte sollen deemno kënne kompenséiert ginn. Dozou huet déi europäesch Unioun och schonn den Accord ginn, dass dës Subsiden net géint d'EU-Konkurrenzrecht verstoussen.

De Piraten-Deputéierte Sven Clement begréisst, dass dës Mesurë cibléiert wieren, gëtt awer ze bedenken, dass méi op d'Nohaltegkeet sollt gesat ginn.

Wuere vun der Strooss op d'Schinn oder op d'Schëff

Den Zuch- a Schëffstransport gëtt doriwwer eraus méi favoriséiert. D'Zil ass et, d'Wuere vun der Strooss op d'Schëff oder an den Zuch ze kréien. Den Transport mam Camion géing nämlech net nëmme fir Stau suergen, mee wier doriwwer eraus och schlecht fir d'Ëmwelt. Dëse Gesetzesprojet gouf unanime ugeholl.