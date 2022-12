Um Dënschdeg den Owend respektiv um fréie Mëttwoch de Moien waren d'Ekippe vum CGDIS nees am Asaz.

Am Lokalen mellt de CGDIS en Accident um Mëttwoch de Moie géint 4:20 Auer an der Rëmelenger Strooss zu Téiteng. Hei war en Automobilist an e geparktent Gefier gerannt a gouf blesséiert.

Zu Nidderdonwen gouf et um Dënschdeg den Owend dann e Brand vun engem Kamäin. D’Pompjeeë vu Fluessweiler a Maacher-Mäertert haten dat awer séier ënner Kontroll.