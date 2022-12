Um Dënschdeg de Mëtteg géint 14 Auer krute sech op der Kräizung tëscht dem Boulevard Royal an der Avenue Amélie zwee Ween ze paken.

Dësen Accident huet dann dozou gefouert, datt et zu enger Ausernanersetzung tëscht de Leit, déi an de Gefierer souzen, koum. An deem Kader sicht d'Police aus der Stad elo no Zeien. Dës kënne sech um Telefon 244 40 1000 oder per E-Mail op police.luxembourg@police.etat.lu mellen.