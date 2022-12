E Sonndegnomëtteg huet d'Police zu Bouneweg e presuméierten Drogendealer festgeholl, dee Bulle mat Kokain an Heroin dobäi hat.

Hie war de Beamten an der Géigend vun enger karitativer Ariichtung an der Route de Thionville opgefall. Bei enger Persounekontroll konnte si nieft de Bulle och Opioid-Pëllen, eng gréisser Geldzomm, e Messer an ënnerschiddlech Drogenutensilie sécherstellen.

Uschléissend gouf dem Verdächtege seng Wunneng duerchsicht, woubäi iwwer 100 Gramm Heroin a méi wéi 300 weider Opioid-Pëlle konnte saiséiert ginn. Hie gouf festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter, deen Untersuchungshaft ordonéiert huet.