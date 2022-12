Eleng am November waren et der 192, mat 96 koum de Gros vun hinnen aus Syrien. Insgesamt krute 69 Mënschen am November de Flüchtlingsstatut zougesprach.

Weiderhin haten am November 193 Mënschen, déi aus der Ukrain geflücht sinn, hei am Land eng Demande op temporär Protektioun agereecht. Links Hei fannt Dir déi detailléiert Statistiken iwwer d'Asyldemanden!

Hei fannt Dir déi detailléiert Statistiken iwwert déi temporär Protektioun!