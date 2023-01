All Dag ginn am Schnëtt 6 Schüler pro Lycée bei de schoulpsychologesche Service SePAS. Bei de Grënn heifir sti Gewalt a Mobbing op der 3. Plaz.

Gëtt Mobbing an der Schoul eescht geholl? / Rep. F. Kinsch

Dat geet aus enger rezenter Ëmfro vum CePAS mat C, dem psycho-sozialen Zenter, bei de verschiddene SePAS'en ervir. Bei de Kolleege vun RTL 5Minutes hat rezent eng Mamm temoignéiert, där hiert Kand no méintelaangem Harcèlement an der Schoul huet missen d'urgence an der Jugendpsychiatrie hospitaliséiert ginn.

An den Ae vun der Schülerkonferenz CNEL, gëtt besonnesch d'Thema Mobbing net eescht genuch geholl.

"Et sinn ëmmer méi Schüler a Kanner, déi no Hëllef ruffen a soen 'Ech gi gemobbt', mä si kréie keng Hëllef.", seet d'Laly Chivard, Vizepresidentin vun der CNEL. Et géing vill iwwer kierperlech Gewalt a mental Gesondheet geschwat ginn, awer net genuch iwwer Mobbing. Selwer huet dat 17 Joer aalt Meedchen och laang Erfarungen domat gemaach. Schonn an der Primärschoul wier dat net ganz eescht geholl ginn.

"Wéi ech an de Lycée koum, hunn ech geduecht: ok, et ass en neien Ufank, et wäert scho goen, et ass anescht, et sinn Educateuren do, et wäert en neien Ufank sinn, du wäerts ophale gemobbt ze ginn. Do louch ech awer komplett falsch, well wéi ech ukomm sinn, gouf ech weider 2, 3 Joer gemobbt. Et ass komplizéiert, well et kritt een ëmmer gesot: géi him aus de Féiss, dat ass dat einfachst".

Et wier sou wäit gaangen, datt d'Laly Chivard gerode kritt hätt, net eleng ronderëm ze lafen, awer et wiere keng Konsequenze fir den Auteur ginn. Allgemeng géing d'Schülerkonferenz feststellen, datt et vu Lycée zu Lycée géing ofhänken ob d'Schüler, déi Affer sinn, am SePAS gehollef kréien an ob d'Täter sanktionéiert ginn.

An Zukunft dierft dat sech änneren. De CePAS, also d'Daach-Struktur vun de SePAS'en, ass am Gaangen en eenheetlechen Dispositif auszeschaffen, wéi an de Lycéeën op Gewalt a Mobbing muss reagéiert ginn, erkläert d'Veronica Rocha, Responsabel fir d'Kommunikatioun beim CePAS.

"Als Psycholog, oder als Direkter, wann ech esou eppes gesinn, wat soll ech maachen, oder wat muss ech maachen? Muss ech bei d'Police goen, muss ech dem Direkter dat soen, muss ech de Jonke bis bei de SePAS begleeden, oder muss ech et den Eltere soen? Déi Prozedure si mer am Gaangen an e Kader ze setzen, sou datt all d'Schoule wëssen, wat se mussen, wat se dierfen, wat se solle maache fir ze hëllefen".

Dat géing aktuell an enger Pilotphas a 4 Lycéeë getest a fir d'Rentrée am September an alle Lycéeën am Land ëmgesat ginn. Fir d'nächst Schouljoer ass iwwerdeems eng Sensibiliséierungscampagne iwwer Mobbing geplangt.

Ob Mobbing zougeholl huet, wéi ee bei der Schülerkonferenz d'Gefill huet, kéint een net soen, déi lescht Zuele si vun 2018. Et wier awer viru Kuerzem eng Ëmfro bei sämtleche SePAS'e gemaach ginn, firwat déi Jonk d'Gespréich gesicht hunn.

"Do gesi mer, dass Gewalt a Mobbing den 3. Grond ass fir d'Consultatioun. Dat heescht: fir d'éischt kënnt Stress, duerno alles wat troubles anxieux ass an duerno kënnt Gewalt a Mobbing. Dat ass eng Indikatioun, dat wëll awer net onbedéngt heeschen, dass Mobbing an d'Luucht geet, dofir musse mer op déi nei Etüd waarden".

Déi nei Zuele ginn elo ugangs dëst Joer publizéiert.

