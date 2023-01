An de leschte Méint wier d'Demande bei den Epicerie Sociales weider an d'Luucht gaangen, ëmmer méi Jonker bréichten Hëllef.

D'Epicerie Sociale vun der Caritas zu Esch ass dee Buttek mam gréisste Passage u Leit. Hei, wéi och op villen anere Plazen am Land, sinn et virop jonk Mënschen, déi ëmmer méi op dëse Service mussen zréckgräifen, esou d'Jessica Schuler vun der Croix-Rouge.

All Erwuessene kritt 25 Euro pro Woch kommen dann nach 20 Euro pro Kand respektiv 5 Euro pro Puppelchen dobäi. D'Präisser an dësen Epicerië vun der Caritas an der Croix-Rouge entspriechen engem Drëttel vun deenen an anere Butteker, esou d'Irène Jamsek, Responsabel vun de Caritas-Butteker.

Wéinst der Inflatioun goufen och an den Epicerie Sociales Präisser no uewen ugepasst.