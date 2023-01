Et ware carrement zwee Drëttel vun de Grippefäll manner wéi d'Woch virdrun. Dat deelt d'Santé am Wochebilan zu den Oteminfektioune mat.

Den Effet vun der Vakanz dierft beim Réckgang vun der Grupp natierlech eng Roll spillen.

Et muss een dann och nach ofwaarden, fir sécher soen ze kënnen, datt den Pic vun der Epidemie iwwerschratt ass, heescht et vun der Santé.

D'Covid-Zuelen da sinn tëscht de Feierdeeg och zeréckgaangen.

Et goufe 777 nei Fäll, manner wéi d'Hallschent wéi d'Woch virdrun. En änlecht Bild gëtt et bei de Reinfektiounen, mat knapp 500 positiven Tester.

Och dës Zuele mussen nuancéiert ginn, well an der genannter Woch däitlech manner getest gouf.

Gutt 5.300 där Tester goufe gemaach, d'Woch virdru waren et der bal 9.700.

Tëscht de Feierdeeg si 6 Leit a Relatioun mat Covid gestuerwen.

Si haten an der Moyenne 77 Joer.

Um Mëtwoch louche 24 Leit am Spidol, 4 Covid-Patiente sinn op der Intensiv-Statioun.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) La rétrospective hebdomadaire vous donne un aperçu plus large sur les virus respiratoires en général: dont la COVID-19 et la grippe (virus de l'influenza).

COVID-19

Pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le nombre de personnes nouvellement positives à la COVID-19 a diminué à 777 cas par rapport à 1.656 cas la semaine précédente.

À ce nombre s'ajoutent 499 réinfections, soit 39,1% de l'ensemble des personnes testées positives contre 1.073 (39,3%) la semaine précédente.

6 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 77 ans.

Dans les hôpitaux, 30 nouvelles admissions de patients COVID-19 positifs confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 38 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 2. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 66 ans.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, 75 doses ont été administrées: 1 personne a reçu une première dose, 1 a reçu une deuxième dose, 1 personne a reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 67 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 5 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 0 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 2 janvier 2023 à 1.292.719.

474.899 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

Pop-up vaccination à Esch-Belval

Afin de faciliter la possibilité de se faire vacciner, un pop-up vaccination est ouvert les vendredis 6, 13 et 20 du mois de janvier 2023 de 10 à 16 heures à Esch-Belval dans le centre commercial Belval Plaza au 1er étage.

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées dans le rapport REVILUX sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/publications/.

Actuellement les variants Omicron BQ.1 sont majoritaires représentant 68,7% en semaine 51.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Dû aux périodes de Noël et Nouvel An, le prochain rapport CORONASTEP est prévu pour le mardi 10 janvier 2023 et il contiendra les données concernant les semaines 52 et 1.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.

Grippe

Pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le nombre de cas de grippe (influenza) déclarés par les laboratoires a diminué de 2.552 cas à 897 cas, soit une diminution de 65% par rapport à la semaine précédente. Une partie de cette diminution est probablement due à un effet indirect des vacances de Noël et il faudra attendre les données des semaines suivantes pour confirmer si le pic de l'épidémie a déjà été atteint.

Le département de microbiologie du LNS, en collaboration avec la Direction de la santé et un réseau de médecins-généralistes et de pédiatres sentinelles répartis dans tout le pays, réalise chaque année la surveillance sentinelle de la grippe.

Les données relatives à la sentinelle de la grippe sont publiées dans le rapport REVILUX sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/publications/.