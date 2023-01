E Méindeg am Nomëtteg gouf zu Uespelt an der Schoulstrooss an um Belair an der Stad an der Rue Marechal agebrach.

A béide Fäll waren d'Abriecher duerch eng Fënster erageklommen. D'Spueresécherung vun der Police war op béide Plazen. D'Enquêtë lafen.