De variabelen Taux ass Enn lescht Joer ëm 24 Basispunkten op 2,5 Prozent geklommen.

Am Oktober zejoert waren et nach 2,26 Prozent. Iwwerdeems goufen och 99 Milliounen Euro manner u Prête mat variabelem Taux accordéiert. Am November war et e Volume vun 287 Milliounen. Den Taux fix ass dann ëm 17 Punkte geklommen a louch am November bei 3,33 Prozent. 269 Milliounen Euro u Prêten goufen an deem Mount accordéiert. 47 manner ewéi de Mount virdrun.