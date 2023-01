Op der Kräizung vun der Avenue Marie-Thérèse mam Boulevard Grande-Duchesse Charlotte krute sech en Dënschdeg en Auto an eng Ambulanz ze paken.

Am Kader vun den Opraumaarbechten ass eng Spuer blockéiert an et geet net gutt laanscht.

Wéi d'Police confirméiert wier d'Ambulanz zwar mat bloe Luuchten an aktivéierte Sireenen, mä ouni Patient ënnerwee gewiescht. Eng zweet Ambulanz hätt allerdéngs missen op d'Plaz kommen, fir sech ëm de blesséierten Automobilist ze këmmeren.