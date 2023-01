E grousse Wäert gëtt op d’Erneierung geluecht, déi d’lescht Joer am Kader vum Nationalkongress zu Ettelbréck agelaut gouf.

Um Neijoerschpatt vun der der Chrëschtlecher Vollekspartei war de Sall am Centre Culturel vun Nidderaanwen ganz gutt gefëllt. Eng 600 Parteimemberen hunn drop gehalen, de Start an d’Super-Waljoer mat z’erliewen.

D’Strategie vun der CSV ass kloer: E grousse Wäert gëtt op d’Gemengewalen den 11. Juni geluecht. Do wëll ee beim Bierger Punkten. En Elan, deen d’Partei da mat eriwwer an d’Chamberwalen huele wëll.

D’CSV, eng Partei déi lieft.

Et ass Zäit fir e Wiessel, fr eng aner Politik ze maachen, déi vum Mateneen, am Sënn vum Bierger. Den 8. Oktober, wann et drëms geet eng nei Regierung ze bilden, dierft kee Wee méi laascht déi gréisst Partei vum Land féieren.

© Jeannot Ries / RTL

Wie Personell d’Partei an d’Chamberwale féiere wäert, gouf um Donneschdeg den Owend nach net verroden. Schëller u Schëller si béid Partei Co-Presidente Claude Wiseler an Elisabeth Margue opgetrueden. En Zeechen?

D'Parteispëtzt ass sech es bewosst, datt nach ganz vill Aarbecht, bis den 11. Juni, respektiv 8. Oktober unsteet. Et wier ee Prett, deen Defi unzegoen.

Um Neijoerschpatt huet kee Wee laanscht d’Theme vum Ament gefouert: Logement, Energie-Kris, Inflatioun. Mat och enger gudder Dose u Kritik un der aktueller Regierungspolitik.