Kuerz virun Hallefnuecht gouf zu Réimech bei der Place du Marché eng Persoun vun engem Auto ugestouss a verwonnt.

Dierft de Rettungsdéngschter vu Réimech a Schengen, gouf och de SAMU op d'Plaz geruff.

Kuerz virdru gouf et et Accident tëscht Konsdref a Chrëschtnech. Hei ass en Auto op der Kopp gelant. Och an deem Accident gouf eng Persoun blesséiert.

Géint 17.20 Auer dann sinn tëscht dem Keeler Potto a Rëmeleng zwee Autoen net laanschtenee komm. De Stater SAMU gouf geruff, grad ewéi d'Ambulanz vu Schëffleng an d'Pompjeeë vu Keel.