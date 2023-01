Am Joer 2021 gouf et 400 méi Signalementer beim Parquet, dass e Kand a Gefor ass, wéi d'Moyenne vun deene 4 Joer virdrun.

Virlescht Joer gouf et deemno zu Lëtzebuerg 1.347 Signalementer well et e Verdacht gouf, datt e Kand a Gefor wier. Dat äntweren d'Justizministesch Tanson an den Educatiounsminister Meisch dem Piratendeputéierte Sven Clement op eng parlamentaresch Fro.

Zanter 2011 goufen 20 Signalementer gemaach, well e Verdacht war, datt d'Wuel vun engem Kand am non-formelle Bildungsberäich a Gefor war. Doriwwer eraus hätt ee keng statistesch Donnéeën, wéi vill Signalementer a wéi engem Kader gemaach goufen. Et géing och keng Statistik doriwwer ginn, wéinst wéi enger Zort Gewalt Signalementer gemaach goufen.

2021 goufen et iwwerdeems 2.850 Procès-verbauxen, déi mat engem Kand ze dinn haten. An deene meeschte Fäll géing et hei ëm Mannerjäreger goen, déi eng Strofdot begaangen hunn, ma et kéinten och mannerjäreg Affer concernéiert sinn.