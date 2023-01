En Donneschdeg de Moie war et op engem Chantier tëscht dem Houwald a Fenteng zu engem schwéieren Aarbechtsaccident komm.

Géint 7.30 Auer war et hei zu enger "Gasverpuffung" komm. Een Aarbechter hat hei schwéier Verbrennungen dovu gedroen, een zweeten hat sech méi liicht verbrannt. Allebéid goufen nach op der Plaz vum Noutdokter versuergt an duerno an d'Spidol transportéiert.

Éischten Informatiounen no war d'Verpuffung op eng Heizung an engem Chantierscontainer zeréckzeféieren.

Op Uerder vum Parquet war d'Spueresécherung vun der Police Judiciaire op der Plaz. De Policekommissariat aus der Stad hat e Rapport iwwert den Tëschefall geschriwwen. Ausserdem gouf d'ITM iwwert den Tëschefall informéiert