Den Ufank vum Weekend kéint plazeweis zimmlech wäiss ginn.

Wéi de Meteosite "Kachelmann" mellt, ass de Grand-Duché ënnert enger nërdlecher Stréimung, déi Schnéischauere mat sech bréngt. Virun allem vu Freideg de Mëtteg bis an d'Nuecht zum Samschdeg ass zum Deel mat kräftege Schnéischaueren zu Lëtzebuerg ze rechnen, dat virun allem e Freideg den Owend. Meteolux huet awer bis elo weder fir e Freideg, nach fir e Samschdeg eng Wiederwarnung erausginn.

Iwwert der Stad huet et schonn e Freideg an der Mëttesstonn ugefaangen ze schneien. Och am Laf vum Weekend bleift et kal, bei Temperature vun ëm déi 0 Grad. E Samschdeg de Moien ass am Guttland mam leschten Neischnéi ze rechnen, duerno soll et e relativ sonnege Wanderdag ginn. Bis e Méindeg kéint et lokal ëmmer emol nees schneien.