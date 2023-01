D'Bankegewerkschaft verweist op d'Accorden, déi de Grand-Duché mat Frankräich a mat der Belsch fonnt huet.

Däitsch Grenzgänger wiere mat aktuell 19 Deeg kloer benodeelegt, par Rapport zu de 34 Deeg, déi e Frontalier aus der Belsch oder Frankräich ze gutt huet.

Vun der nationaler, regionaler an europäescher Politik verlaangt d'ALEBA an engem Schreiwes, datt an dësem Dossier elo séier gehandelt gëtt.