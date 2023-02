Et gëtt e Wiessel un der Spëtzt vum Meenungsfuerschungsinstitut Ilres.

No 10 Joer beim Ilres a knapp annerhallwem Joer un der Spëtzt vum Meenungsfuerschungsinstitut hätt den Tommy Klein decidéiert, eng nei professionelle Erausfuerderung unzehuelen, heescht et an engem Schreiwes vum Ilres.

Wien d'Successioun iwwerhëlt, gëtt net gesot.